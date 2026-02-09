Novak Djokovic passe du bon temps après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie.

Présent vendredi dernier à la céré­monie d’ouverture des Jeux d’hiver de Milan‐Cortina, le déten­teur de 24 titres du Grand Chelem a fina­le­ment décidé de prolonger son séjour en Italie. Il a notam­ment assisté, aux côtés de son épouse Jelena, à l’épreuve de pati­nage artistique.

Le Serbe s’est montré parti­cu­liè­re­ment impres­sionné par la perfor­mance de l’Américain Ilia Malinin, qui n’a pas manqué de réagir en décou­vrant la présence de Djokovic dans les tribunes.

« J’ai bien vu Novak. C’est tota­le­ment irréel. J’ai entendu dire qu’après mon back­flip, il était là, les mains sur la tête. C’est incroyable. C’est un moment unique dans une vie. Je suis complè­te­ment bluffé », a confié le cham­pion olym­pique dans des propos relayés par Mondo.

Olympic cham­pion Novak Djokovic reac­ting to Ilia Malinin’s team event’s free skate at the 2026 Olympic Winter Games today !pic.twitter.com/qFCz4BEteA — Ilia Malinin Daily (@TheIliaSociety) February 8, 2026

Il n’est pas donné à tout le monde de provo­quer l’émerveillement d’une légende du sport.