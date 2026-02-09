Novak Djokovic passe du bon temps après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’Open d’Australie.
Présent vendredi dernier à la cérémonie d’ouverture des Jeux d’hiver de Milan‐Cortina, le détenteur de 24 titres du Grand Chelem a finalement décidé de prolonger son séjour en Italie. Il a notamment assisté, aux côtés de son épouse Jelena, à l’épreuve de patinage artistique.
Le Serbe s’est montré particulièrement impressionné par la performance de l’Américain Ilia Malinin, qui n’a pas manqué de réagir en découvrant la présence de Djokovic dans les tribunes.
« J’ai bien vu Novak. C’est totalement irréel. J’ai entendu dire qu’après mon backflip, il était là, les mains sur la tête. C’est incroyable. C’est un moment unique dans une vie. Je suis complètement bluffé », a confié le champion olympique dans des propos relayés par Mondo.
Olympic champion Novak Djokovic reacting to Ilia Malinin’s team event’s free skate at the 2026 Olympic Winter Games today !pic.twitter.com/qFCz4BEteA— Ilia Malinin Daily (@TheIliaSociety) February 8, 2026
Il n’est pas donné à tout le monde de provoquer l’émerveillement d’une légende du sport.
Publié le lundi 9 février 2026 à 12:59