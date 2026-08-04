Novak Djokovic a fait une déclaration qui risque de faire réagir…
Interrogé par un influenceur américain lors du Fanatics Fest, le Serbe s’est exprimé sur la durée des matchs et le système de comptage des points, qu’il estime de moins en moins adapté au tennis moderne.
Selon le recordman de titres en Grand Chelem, les rencontres devraient être plus courtes et le format du score mériterait d’être repensé afin de rendre le sport plus attractif.
« Nous devrions revoir le format du système de score. Au lieu de jouer des sets en six jeux, pourquoi ne pas les disputer en quatre, éventuellement avec le point décisif à 40A ? En revanche, je conserverais le format en trois sets gagnants. L’objectif serait de maintenir les matchs dans une durée d’environ deux heures. Je pense que ce serait bénéfique pour tout le monde » a déclaré Djokovic.
Des propos qui ne manqueront sans doute pas de faire débat auprès des amateurs de tennis, d’autant plus qu’ils émanent de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand joueur de l’histoire.
Publié le mardi 4 août 2026 à 13:59