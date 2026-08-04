Accueil ATP

Djokovic choque tout le monde : « Nous devrions changer le système de score…les matchs ne devraient pas durer plus de deux heures »

Par
Antoine Touchard
-
39

Novak Djokovic a fait une décla­ra­tion qui risque de faire réagir…

Interrogé par un influen­ceur améri­cain lors du Fanatics Fest, le Serbe s’est exprimé sur la durée des matchs et le système de comp­tage des points, qu’il estime de moins en moins adapté au tennis moderne.

Selon le recordman de titres en Grand Chelem, les rencontres devraient être plus courtes et le format du score méri­te­rait d’être repensé afin de rendre le sport plus attractif.

« Nous devrions revoir le format du système de score. Au lieu de jouer des sets en six jeux, pour­quoi ne pas les disputer en quatre, éven­tuel­le­ment avec le point décisif à 40A ? En revanche, je conser­ve­rais le format en trois sets gagnants. L’objectif serait de main­tenir les matchs dans une durée d’en­viron deux heures. Je pense que ce serait béné­fique pour tout le monde » a déclaré Djokovic.

Des propos qui ne manque­ront sans doute pas de faire débat auprès des amateurs de tennis, d’au­tant plus qu’ils émanent de celui que beau­coup consi­dèrent comme le plus grand joueur de l’histoire.

Publié le mardi 4 août 2026 à 13:59

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥