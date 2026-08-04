Novak Djokovic a fait une décla­ra­tion qui risque de faire réagir…

Interrogé par un influen­ceur améri­cain lors du Fanatics Fest, le Serbe s’est exprimé sur la durée des matchs et le système de comp­tage des points, qu’il estime de moins en moins adapté au tennis moderne.

Selon le recordman de titres en Grand Chelem, les rencontres devraient être plus courtes et le format du score méri­te­rait d’être repensé afin de rendre le sport plus attractif.

Novak Djokovic on what he’d change about tennis :



« We should change the format of the scoring. Not play up to 6 games per set. Play up to 4, possibly no advan­tage. Keep best of 5 sets. Keep the matches within a 2 hour window. It’s best for everyone. »

pic.twitter.com/SpzE0pZvlN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 3, 2026

« Nous devrions revoir le format du système de score. Au lieu de jouer des sets en six jeux, pour­quoi ne pas les disputer en quatre, éven­tuel­le­ment avec le point décisif à 40A ? En revanche, je conser­ve­rais le format en trois sets gagnants. L’objectif serait de main­tenir les matchs dans une durée d’en­viron deux heures. Je pense que ce serait béné­fique pour tout le monde » a déclaré Djokovic.

Des propos qui ne manque­ront sans doute pas de faire débat auprès des amateurs de tennis, d’au­tant plus qu’ils émanent de celui que beau­coup consi­dèrent comme le plus grand joueur de l’histoire.