Fondateur avec Vasek Pospisil de la PTPA, Novak a décidé de quitter l’or­ga­ni­sa­tion car le GOAT n’est pas forcé­ment d’ac­cord avec la ligne adoptée par l’organisation.

« Après mûre réflexion, j’ai décidé de me retirer défi­ni­ti­ve­ment de la PTPA . Cette déci­sion fait suite à des préoc­cu­pa­tions persis­tantes concer­nant la trans­pa­rence, la gouver­nance et la manière dont ma voix et mon image ont été perçues. Je suis fier de la vision que Vasek et moi parta­gions lors de la créa­tion de la PTPA : donner aux joueurs une voix plus forte et plus indé­pen­dante . Mais il est devenu évident que mes valeurs et mon approche ne corres­pondent plus à la direc­tion actuelle de l’or­ga­ni­sa­tion. Je conti­nuerai de me concen­trer sur mon tennis, ma famille et de contri­buer au sport d’une manière qui reflète mes prin­cipes et mon inté­grité. Je souhaite aux joueurs et à toutes les personnes impli­quées le meilleur pour l’avenir, mais pour moi, ce chapitre est désor­mais clos »