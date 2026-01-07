Fondateur avec Vasek Pospisil de la PTPA, Novak a décidé de quitter l’organisation car le GOAT n’est pas forcément d’accord avec la ligne adoptée par l’organisation.
« Après mûre réflexion, j’ai décidé de me retirer définitivement de la PTPA . Cette décision fait suite à des préoccupations persistantes concernant la transparence, la gouvernance et la manière dont ma voix et mon image ont été perçues. Je suis fier de la vision que Vasek et moi partagions lors de la création de la PTPA : donner aux joueurs une voix plus forte et plus indépendante . Mais il est devenu évident que mes valeurs et mon approche ne correspondent plus à la direction actuelle de l’organisation. Je continuerai de me concentrer sur mon tennis, ma famille et de contribuer au sport d’une manière qui reflète mes principes et mon intégrité. Je souhaite aux joueurs et à toutes les personnes impliquées le meilleur pour l’avenir, mais pour moi, ce chapitre est désormais clos »
Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 11:50