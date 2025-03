C’est un jeu de plus en plus courant dans le monde du sport : le blind rank, ou clas­se­ment à l’aveugle. Le prin­cipe est simple, la personne inter­rogée doit classer une liste de noms sans savoir à l’avance l’iden­tité de ces derniers.

Et à ce petit jeu‐là, Novak Djokovic n’a pas hésité long­temps sur le choix de la première place en dési­gnant dès le deuxième tour Rafael Nadal en première posi­tion de son classement.

🇷🇸 Novak Djokovic blind ranks five tennis players :



1. 🇪🇸 Rafa Nadal

2. 🇨🇭 Roger Federer

3. 🇺🇸 Pete Sampras

4. 🇺🇸 Andre Agassi

5. 🇬🇧 Andy Murray



How did he do ? pic.twitter.com/z8ltNgNFfd