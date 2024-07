Novak s’ex­prime toujours avec plus de fran­chise quand il le fait avec les médias de son pays. Certains décla­ra­tions sont plus toniques car il peut parler en tout confiance. C’est ce qu’il est arrivé derniè­re­ment auprès de nos confrères de Sportklub notam­ment quand il a évoqué son avenir.

« Beaucoup de gens ne sont pas contents que je sois encore parmi les meilleurs, alors ils attendent ce chan­ge­ment avec impa­tience. C’est une partie intrin­sèque de ma carrière spor­tive et j’ar­rive toujours à travailler, à performer et à vivre avec. Évidemment, plus le tournoi que je perds est impor­tant, plus l’écho média­tique sera impor­tant »