Présent depuis le début de la semaine à Roland‐Garros, où il s’est notam­ment entraîné avec Alexander Zverev sur le court central, Novak Djokovic a confirmé l’ar­rivée de son ami et compa­triote, Viktor Troicki, au sein de son staff.

Si l’on ne sait pas encore si cette colla­bo­ra­tion est vouée à durer d’au­tant que Troicki reste capi­taine de l’équipe de Serbie de Coupe Davis, il sera en tout cas aux côtés de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem à Paris pour l’aider à en décro­cher un 25e.

« Bienvenue mon ami, coéqui­pier et main­te­nant coach… Viktor Troicki », a écrit Djokovic sur ses réseaux sociaux.

Pour rappel, Novak était entraîné depuis un peu mois d’un an par Boris Bosnjakovic, dont le nouveau statut ou rôle n’a pas encore été précisé.