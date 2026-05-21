Présent depuis le début de la semaine à Roland‐Garros, où il s’est notamment entraîné avec Alexander Zverev sur le court central, Novak Djokovic a confirmé l’arrivée de son ami et compatriote, Viktor Troicki, au sein de son staff.
Si l’on ne sait pas encore si cette collaboration est vouée à durer d’autant que Troicki reste capitaine de l’équipe de Serbie de Coupe Davis, il sera en tout cas aux côtés de l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem à Paris pour l’aider à en décrocher un 25e.
« Bienvenue mon ami, coéquipier et maintenant coach… Viktor Troicki », a écrit Djokovic sur ses réseaux sociaux.
Pour rappel, Novak était entraîné depuis un peu mois d’un an par Boris Bosnjakovic, dont le nouveau statut ou rôle n’a pas encore été précisé.
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 12:57