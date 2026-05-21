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Djokovic confirme l’ar­rivée d’un entraî­neur bien connu dans son staff

Par
Thomas S
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Présent depuis le début de la semaine à Roland‐Garros, où il s’est notam­ment entraîné avec Alexander Zverev sur le court central, Novak Djokovic a confirmé l’ar­rivée de son ami et compa­triote, Viktor Troicki, au sein de son staff.

Si l’on ne sait pas encore si cette colla­bo­ra­tion est vouée à durer d’au­tant que Troicki reste capi­taine de l’équipe de Serbie de Coupe Davis, il sera en tout cas aux côtés de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem à Paris pour l’aider à en décro­cher un 25e.

« Bienvenue mon ami, coéqui­pier et main­te­nant coach… Viktor Troicki », a écrit Djokovic sur ses réseaux sociaux. 

Pour rappel, Novak était entraîné depuis un peu mois d’un an par Boris Bosnjakovic, dont le nouveau statut ou rôle n’a pas encore été précisé. 

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 12:57

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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