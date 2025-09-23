Alors que certains observateurs lui prédisaient une fin de saison 2025 quasiment blanche (seule sa participation à l’ATP 250 d’Athènes dirigé par son frère était actée), Novak Djokovic a confirmé ce mardi sa présence sur le Masters 1000 de Shanghai, prévu du 25 septembre au 1er octobre.
Quatre fois lauréat dans la mégalopole chinoise (2012, 2013, 2015 et 2018) et finaliste en titre, seulement battu par Jannik Sinner, le Serbe confirme donc qu’il n’a pas abdiqué en revenant sur l’un de ses tournois favoris.
He’s back 🤩— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) September 23, 2025
Our 4‑time champ, @DjokerNole will return to Shanghai this year !#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/PaF2DPfcM5
Une bonne nouvelle pour tout le monde.
Publié le mardi 23 septembre 2025 à 15:01