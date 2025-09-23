Alors que certains obser­va­teurs lui prédi­saient une fin de saison 2025 quasi­ment blanche (seule sa parti­ci­pa­tion à l’ATP 250 d’Athènes dirigé par son frère était actée), Novak Djokovic a confirmé ce mardi sa présence sur le Masters 1000 de Shanghai, prévu du 25 septembre au 1er octobre.

Quatre fois lauréat dans la méga­lo­pole chinoise (2012, 2013, 2015 et 2018) et fina­liste en titre, seule­ment battu par Jannik Sinner, le Serbe confirme donc qu’il n’a pas abdiqué en reve­nant sur l’un de ses tour­nois favoris.

He’s back 🤩



Our 4‑time champ, @DjokerNole will return to Shanghai this year !#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/PaF2DPfcM5 — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) September 23, 2025

Une bonne nouvelle pour tout le monde.