Alors qu’il ne s’était plus exprimé depuis un petit moment, Novak Djokovic est revenu au cours d’une inter­view sur le fait de ne pas pouvoir parti­ciper aux Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami en raison de son statut de « non‐vaccinée contre le Covid ».

Actuellement à Dubaï où il passe du bon temps en famille avant la saison de terre battue qui s’an­nonce gran­diose, le Serbe assure ne rien regretter tout en féli­ci­tant Carlos Alcaraz pour son retour à la première place mondial. Classe.

« Non, je n’ai aucun regret », a déclaré Djokovic dans une inter­view exclu­sive avec Becky Anderson de CNN. « J’ai appris tout au long de la vie que les regrets ne font que vous retenir et vous font vivre dans le passé et je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas non plus trop vivre dans le futur. Je veux être autant que possible dans le moment présent, mais bien sûr penser à l’avenir, créer un avenir meilleur. Je féli­cite donc Alcaraz. Il mérite abso­lu­ment de rede­venir numéro 1 mondial. C’est dommage que je n’ai pas pu jouer à Indian Wells et Miami car j’adore ces tour­nois. J’ai eu beau­coup de succès là‐bas, mais en même temps, c’est la déci­sion consciente que j’ai prise et je savais qu’il y avait toujours une possi­bi­lité que je n’y aille pas. »