Un peu plus de 24 heures après la défaite reten­tis­sante de Novak Djokovic en finale de l’US Open face à Daniil Medvedev (4–6, 4–6, 4–6), la ques­tion brule les lèvres de plusieurs obser­va­teurs : Reviendra‐t‐il en 2022 aussi fort et déter­miné que cette cette saison ?

Lors de sa confé­rence de presse d’après finale, le numéro 1 mondial a donné quelques indices : « Quand je fais le bilan de cette saison, je ne peux être que très satis­fait. Au cours des deux dernières années, j’ai été très trans­pa­rent et j’ai toujours dit que mes objec­tifs étaient de jouer et gagner le plus de tour­nois du Grand Chelem possibles. Et j’y suis parvenu. Dans le tennis, on apprend très vite à tourner la page. J’ai appris à surmonter ce genre de défaites diffi­ciles en finale de Majeur, celles qui font le plus mal. Je vais essayer d’en tirer des leçons, d’être plus fort et de conti­nuer. J’aime toujours ce sport et je me sens toujours bien sur le court. Tant qu’il y aura de la moti­va­tion et ce flair, je conti­nuerai à jouer », a déclaré le Serbe qui n’a pas vrai­ment l’in­ten­tion d’aban­donner sa quête d’un 21e sacre en Grand Chelem.