Alors que le débat fait rage sur la nouvelle association de joueurs initiée par Novak Djokovic et Vasek Pospisil, le Serbe a donné de plus amples explications sur ce projet.

« Beaucoup de gens en parlent et je suis heureux que cette conversation ait lieu. Nous avançons : nous avons les meilleures intentions pour les joueurs. Nous ne voulons combattre personne, ni lutter pour notre existence contre l’ITF ou l’ATP. Je pense qu’il y a une place pour une association de joueurs, il y a toujours eu une place pour elle. Il est clair qu’il y a des gens qui ne veulent pas que cela se produise parce qu’il y a une structure qui fonctionne et qui les protège. Je comprends », a assuré le numéro 1 mondial.

Novak a également expliqué ce qui allait se passer dans les prochaines semaines.

« La prochaine étape, après l’US Open, est de créer une structure juridique. Créer des règlements et tout ce qui suit. C’est un grand projet, un projet à long terme. Nous n’allons pas à pas, nous sommes convaincus et motivés, heureux car de plus en plus de joueurs signent notre document, qui s’inscrivent. Nous en sommes heureux. »