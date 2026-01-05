Quelques semaines après avoir annoncé qu’il « essayait de recons­truire son corps pendant l’in­ter­saison afin de riva­liser avec les meilleurs », Novak Djokovic a visi­ble­ment subi un contre‐temps.

En effet, alors qu’il devait parti­ciper à l’ATP 250 d’Adélaïde (du 12 au 17 janvier), en guise de prépa­ra­tion pour l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février), l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a annoncé son forfait dans un message publié sur son compte Instagram.

Et les mots employés à seule­ment à moins de deux semaines du premier Grand Chelem de la saison ne sont pas très rassurants.

« À tous mes fans d’Adélaïde, je ne suis malheu­reu­se­ment pas en pleine forme pour parti­ciper au tournoi la semaine prochaine. C’est très déce­vant pour moi, car j’ai de très bons souve­nirs de ma victoire là‐bas il y a deux ans. J’étais vrai­ment impa­tient d’y retourner, car j’avais l’im­pres­sion de jouer à domi­cile. Je me concentre main­te­nant sur ma prépa­ra­tion pour l’Open d’Australie et j’ai hâte d’ar­river à Melbourne pour retrouver tous les fans de tennis en Australie. »