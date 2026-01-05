AccueilATPDjokovic déclare forfait et inquiète à deux semaines de l'Open d'Australie :...
ATP

Djokovic déclare forfait et inquiète à deux semaines de l’Open d’Australie : « Je ne suis malheu­reu­se­ment pas encore prêt physi­que­ment. C’est très décevant »

Thomas S
Par Thomas S

-

1142
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Quelques semaines après avoir annoncé qu’il « essayait de recons­truire son corps pendant l’in­ter­saison afin de riva­liser avec les meilleurs », Novak Djokovic a visi­ble­ment subi un contre‐temps. 

En effet, alors qu’il devait parti­ciper à l’ATP 250 d’Adélaïde (du 12 au 17 janvier), en guise de prépa­ra­tion pour l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février), l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a annoncé son forfait dans un message publié sur son compte Instagram. 

« À tous mes fans d’Adélaïde, je ne suis malheu­reu­se­ment pas encore prêt physi­que­ment pour parti­ciper au tournoi la semaine prochaine. C’est très déce­vant pour moi, car j’ai de très bons souve­nirs de ma victoire là‐bas il y a deux ans. J’étais vrai­ment impa­tient d’y retourner, car j’avais l’im­pres­sion de jouer à domi­cile. Je me concentre main­te­nant sur ma prépa­ra­tion pour l’Open d’Australie et j’ai hâte d’ar­river à Melbourne pour retrouver tous les fans de tennis en Australie. »

Publié le lundi 5 janvier 2026 à 18:20

Article précédent
Stefanos Tsitsipas, nouveau « coach » de Maria Sakkari : « Si tu rates, on s’en fout, rate. Ça ne marchera pas toujours. Mais tu fais ce qu’il faut à long terme »
Article suivant
Kafelnikov : « Il y a quelques années, Alexander Bublik disait que les tour­nois 250 étaient une connerie. Ce type a remporté trois tour­nois 250 en 2025, ce qui l’a aidé à se hisser dans le top 20 »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.