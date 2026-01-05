Quelques semaines après avoir annoncé qu’il « essayait de reconstruire son corps pendant l’intersaison afin de rivaliser avec les meilleurs », Novak Djokovic a visiblement subi un contre‐temps.
En effet, alors qu’il devait participer à l’ATP 250 d’Adélaïde (du 12 au 17 janvier), en guise de préparation pour l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février), l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a annoncé son forfait dans un message publié sur son compte Instagram.
« À tous mes fans d’Adélaïde, je ne suis malheureusement pas encore prêt physiquement pour participer au tournoi la semaine prochaine. C’est très décevant pour moi, car j’ai de très bons souvenirs de ma victoire là‐bas il y a deux ans. J’étais vraiment impatient d’y retourner, car j’avais l’impression de jouer à domicile. Je me concentre maintenant sur ma préparation pour l’Open d’Australie et j’ai hâte d’arriver à Melbourne pour retrouver tous les fans de tennis en Australie. »
Publié le lundi 5 janvier 2026 à 18:20