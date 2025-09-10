Cinq jours seule­ment après sa défaite en demi‐finales de l’US Open face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a été aperçu ce mardi sur un court d’en­traî­ne­ment du côté d’Athènes, en Grèce.

Mais l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem l’a surtout fait pour son fils, Stefan, avec qui il a tapé la balle pendant une partie de la journée.

Novak Djokovic was trai­ning with his son, Stefan ! in Greece👨‍👦🎾🥰🇬🇷 pic.twitter.com/TSseuvuzZb — pete_shaw🐊🐌👬 (@petexiao1) September 9, 2025

À noter que le Serbe a récem­ment confirmé sa parti­ci­pa­tion à l’ATP 250 d’Athènes (autre­fois loca­lisé à Belgrade), prévu du 2 au 8 novembre 2025.