Cinq jours seulement après sa défaite en demi‐finales de l’US Open face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a été aperçu ce mardi sur un court d’entraînement du côté d’Athènes, en Grèce.
Mais l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem l’a surtout fait pour son fils, Stefan, avec qui il a tapé la balle pendant une partie de la journée.
Novak Djokovic was training with his son, Stefan ! in Greece👨👦🎾🥰🇬🇷 pic.twitter.com/TSseuvuzZb— pete_shaw🐊🐌👬 (@petexiao1) September 9, 2025
À noter que le Serbe a récemment confirmé sa participation à l’ATP 250 d’Athènes (autrefois localisé à Belgrade), prévu du 2 au 8 novembre 2025.
Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 16:16