Toujours aussi disponible et loquace avant le début d’un tournoi, Novak Djokovic s’est beaucoup exprimé avant ses débuts sur l’ATP 250 d’Athènes, notamment pour le service presse du tournoi grec.
Interrogé sur plusieurs sujets liés à sa carrière, le Serbe a été invité à désigner « le meilleur match qu’il avait joué ». Et la finale de l’Open d’Australie 2019 face à Rafael Nadal figure tout en haut de son classement.
Pour rappel, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem avait infligé ce jour‐là une véritable leçon à l’Espagnol (6−3, 6–2, 6–3 en 2h04) en pratiquant un tennis exceptionnel de rapidité et d’efficacité.
« La finale de l’Open d’Australie contre Nadal en 2012. C’est la plus longue finale en Grand Chelem de l’histoire. Et contre Roger (Federer) en 2019, en finale de Wimbledon. Ce sont les meilleurs match auxquels j’ai participé. Mais le meilleur match que j’ai joué, c’est probablement la finale de l’Open d’Australie contre Nadal en 2019. Le niveau de tennis était vraiment très élevé. »
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 09:19