AccueilATPDjokovic désigne le meilleur match de sa carrière, un cauchemar pour Nadal...
ATP

Djokovic désigne le meilleur match de sa carrière, un cauchemar pour Nadal et ses fans

Thomas S
Par Thomas S

-

309
Australian Open -

Toujours aussi dispo­nible et loquace avant le début d’un tournoi, Novak Djokovic s’est beau­coup exprimé avant ses débuts sur l’ATP 250 d’Athènes, notam­ment pour le service presse du tournoi grec. 

Interrogé sur plusieurs sujets liés à sa carrière, le Serbe a été invité à dési­gner « le meilleur match qu’il avait joué ». Et la finale de l’Open d’Australie 2019 face à Rafael Nadal figure tout en haut de son classement.

Pour rappel, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem avait infligé ce jour‐là une véri­table leçon à l’Espagnol (6−3, 6–2, 6–3 en 2h04) en prati­quant un tennis excep­tionnel de rapi­dité et d’efficacité. 

« La finale de l’Open d’Australie contre Nadal en 2012. C’est la plus longue finale en Grand Chelem de l’his­toire. Et contre Roger (Federer) en 2019, en finale de Wimbledon. Ce sont les meilleurs match auxquels j’ai parti­cipé. Mais le meilleur match que j’ai joué, c’est proba­ble­ment la finale de l’Open d’Australie contre Nadal en 2019. Le niveau de tennis était vrai­ment très élevé. »

Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 09:19

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Iga Swiatek tape encore du poing sur la table : « Les joueurs ne sont certai­ne­ment pas satis­faits de cette situation »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.