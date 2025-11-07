Toujours aussi dispo­nible et loquace avant le début d’un tournoi, Novak Djokovic s’est beau­coup exprimé avant ses débuts sur l’ATP 250 d’Athènes, notam­ment pour le service presse du tournoi grec.

Interrogé sur plusieurs sujets liés à sa carrière, le Serbe a été invité à dési­gner « le meilleur match qu’il avait joué ». Et la finale de l’Open d’Australie 2019 face à Rafael Nadal figure tout en haut de son classement.

Pour rappel, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem avait infligé ce jour‐là une véri­table leçon à l’Espagnol (6−3, 6–2, 6–3 en 2h04) en prati­quant un tennis excep­tionnel de rapi­dité et d’efficacité.

« La finale de l’Open d’Australie contre Nadal en 2012. C’est la plus longue finale en Grand Chelem de l’his­toire. Et contre Roger (Federer) en 2019, en finale de Wimbledon. Ce sont les meilleurs match auxquels j’ai parti­cipé. Mais le meilleur match que j’ai joué, c’est proba­ble­ment la finale de l’Open d’Australie contre Nadal en 2019. Le niveau de tennis était vrai­ment très élevé. »