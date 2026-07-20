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Djokovic désigne ses deux matchs les plus mémo­rables en Grand Chelem

Par
Baptiste Mulatier
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À l’occasion de la sortie de son docu­men­taire The Wolf in Winter, attendu le 20 août sur Amazon Prime Video, Novak Djokovic a donné une inter­view à CBS, dans laquelle il a notam­ment expliqué l’une des raisons pour lesquelles il continue de jouer à 39 ans.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’est aussi prêté au jeu de questions/réponses et a notam­ment désigné ses deux matchs les plus mémo­rables en Grand Chelem : sa victoire contre Rafael Nadal en finale de l’Open d’Australie 2012 (5−7, 6–4, 6–2, 6–7 [5], 7–5, après 5h53 de jeu) et sa victoire contre Roger Federer en finale de Wimbledon 2019 (7−6 [5], 1–6, 7–6 [4], 4–6, 13–12 [3], en sauvant deux balles de match).

Deux choix tota­le­ment compréhensibles !

Publié le lundi 20 juillet 2026 à 13:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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