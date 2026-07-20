À l’occasion de la sortie de son docu­men­taire The Wolf in Winter, attendu le 20 août sur Amazon Prime Video, Novak Djokovic a donné une inter­view à CBS, dans laquelle il a notam­ment expliqué l’une des raisons pour lesquelles il continue de jouer à 39 ans.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’est aussi prêté au jeu de questions/réponses et a notam­ment désigné ses deux matchs les plus mémo­rables en Grand Chelem : sa victoire contre Rafael Nadal en finale de l’Open d’Australie 2012 (5−7, 6–4, 6–2, 6–7 [5], 7–5, après 5h53 de jeu) et sa victoire contre Roger Federer en finale de Wimbledon 2019 (7−6 [5], 1–6, 7–6 [4], 4–6, 13–12 [3], en sauvant deux balles de match).

Tennis legend @DjokerNole takes on rapid fire : tennis, family, Serena Williams and… Soda pop ? 🎾🔥 https://t.co/kKszWohYK5 pic.twitter.com/eR7Vh3gxax — CBS Mornings (@CBSMornings) July 17, 2026

Deux choix tota­le­ment compréhensibles !