Oui, prendre la place de numéro 1 mondial à Novak Djokovic a l’air d’être assez bas dans l’ordre de ses priorités. Mais il faut le souligner, Rafael Nadal en ne participant pas au tournoi de Vienne, ne pourra sûrement plus rattraper le Serbe avant la fin de l’année.

Pour que Novak perde sa place sur le trône, il faudrait que Rafael Nadal gagne à Paris et à Londres aux finales ATP. Et dans le même temps, Nole devrait perdre maximum en huitièmes de finale à Vienne et ne gagner aucun de ses trois matchs aux Nitto ATP Finals.

Autant le dire, Djokovic devrait terminer l’année à la place de numéro 1 mondial.