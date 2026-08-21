En pleine campagne promo­tion­nelle de son docu­men­taire sorti le 20 août 2026, Novak Djokovic fait la tournée des médias. A cette occa­sion, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’est prêté à un exer­cice amusant chez nos confrères de Tennis Channel. Le Djoker devait répondre aux ques­tion avec des réponses concises et rapides. Parmi celles‐ci, reve­nait le meilleur match de sa carrière.

Si le choix pouvait se porter sur sa finale mythique de 2012 contre Rafael Nadal à l’Open d’Australie ou celle contre Carlos Alcaraz aux Jeux olym­piques 2024 de Paris, pour la dimen­sion symbo­lique de ce titre, le Serbe a porté son dévolue sur une autre rencontre.

Sans surprise, il s’agit de son match en finale de Wimbledon en 2019 contre Roger Federer. Une rencontre fabu­leuse pour sa drama­turgie, le Maestro Suisse s’était procuré deux balles de match dans le cinquième set et n’avait pas été breaké une seule fois de la partie. Face à un centre court large­ment rallié à la cause de l’idole du tournoi londo­nien, Nole a fait étalage de toute sa qualité mentale pour arra­cher ce titre qui tendait les bras à son rival (7−6, 1–6, 7–6, 4–6, 13–12).

« Le meilleur match auquel j’ai jamais parti­cipé, c’était la finale de Wimbledon en 2019 contre Federer ».