En pleine campagne promotionnelle de son documentaire sorti le 20 août 2026, Novak Djokovic fait la tournée des médias. A cette occasion, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’est prêté à un exercice amusant chez nos confrères de Tennis Channel. Le Djoker devait répondre aux question avec des réponses concises et rapides. Parmi celles‐ci, revenait le meilleur match de sa carrière.
Si le choix pouvait se porter sur sa finale mythique de 2012 contre Rafael Nadal à l’Open d’Australie ou celle contre Carlos Alcaraz aux Jeux olympiques 2024 de Paris, pour la dimension symbolique de ce titre, le Serbe a porté son dévolue sur une autre rencontre.
Sans surprise, il s’agit de son match en finale de Wimbledon en 2019 contre Roger Federer. Une rencontre fabuleuse pour sa dramaturgie, le Maestro Suisse s’était procuré deux balles de match dans le cinquième set et n’avait pas été breaké une seule fois de la partie. Face à un centre court largement rallié à la cause de l’idole du tournoi londonien, Nole a fait étalage de toute sa qualité mentale pour arracher ce titre qui tendait les bras à son rival (7−6, 1–6, 7–6, 4–6, 13–12).
« Le meilleur match auquel j’ai jamais participé, c’était la finale de Wimbledon en 2019 contre Federer ».
Publié le vendredi 21 août 2026 à 10:47