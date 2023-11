Lors de son passage en confé­rence de presse après son 40e Masters 1000 décroché ce dimanche à Paris, Novak Djokovic a tenu à insister sur l’im­por­tance de passer direc­te­ment à autre chose même après un titre aussi pres­ti­gieux soit‐il. La méthode impla­cable d’un cham­pion loin d’être rassasié.

« C’est fantas­tique mais c’est déjà derrière moi. Je suis fier de ce que j’ac­com­plis, mais je tourne la page tout de suite. Heureusement ou malheu­reu­se­ment, c’est la manière dont je fonc­tionne. Cela marche pour moi en tout cas. Aller toujours de l’avant, c’est la bonne menta­lité pour moi. Tant que je suis actif, je veux engranger des victoires, je veux jouer au plus haut niveau les Grands Chelems, les Masters, ce sont les tour­nois les plus précieux du circuit. Compte tenu des circons­tances que j’ai pu rencon­trer ces derniers jours, je dois dire que cette victoire est d’au­tant plus pres­ti­gieuse et a plus de valeur, surtout à ce stade de ma carrière. Je ne sais même pas où j’en suis dans ma carrière. J’ai le senti­ment que chaque victoire vaut le double aujourd’hui. »