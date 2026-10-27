Présent cette semaine en Suisse pour l’ATP 500 de Bâle où il affrontera le Français Ugo Humbert pour son entrée en lice ce mercredi, Novak Djokovic a logiquement fait les tour des médias présents sur place en accordant plusieurs entretiens ou interviews.
L’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’est également prêté à un jeu assez périlleux dans lequel il devait classer cinq des meilleurs joueurs de l’histoire au sein d’un Top 5 sans connaître l’identité du joueur à l’avance.
Et on peut dire que le classement du Serbe a du sens même si certains ne seront pas d’accord sur la place de Roger Federer, positionnée en deuxième position derrière Rafael Nadal.
Voici le Top 5 proposé par Novak Djokovic : 1 – Rafael Nadal 2 – Roger Federer 3 – Pete Sampras 4 – Andre Agassi 5 – Andy Murray
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.