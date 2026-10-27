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Djokovic dévoile son Top 5 des meilleurs joueurs entre Federer, Nadal, Murray, Sampras et Agassi

Par
Thomas S
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Tennis - Us open 2026 - ITF - New York -

Présent cette semaine en Suisse pour l’ATP 500 de Bâle où il affron­tera le Français Ugo Humbert pour son entrée en lice ce mercredi, Novak Djokovic a logi­que­ment fait les tour des médias présents sur place en accor­dant plusieurs entre­tiens ou interviews.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’est égale­ment prêté à un jeu assez périlleux dans lequel il devait classer cinq des meilleurs joueurs de l’his­toire au sein d’un Top 5 sans connaître l’iden­tité du joueur à l’avance. 

Et on peut dire que le clas­se­ment du Serbe a du sens même si certains ne seront pas d’ac­cord sur la place de Roger Federer, posi­tionnée en deuxième posi­tion derrière Rafael Nadal. 

Voici le Top 5 proposé par Novak Djokovic :
1 – Rafael Nadal
2 – Roger Federer
3 – Pete Sampras
4 – Andre Agassi
5 – Andy Murray 

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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