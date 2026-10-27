Présent cette semaine en Suisse pour l’ATP 500 de Bâle où il affron­tera le Français Ugo Humbert pour son entrée en lice ce mercredi, Novak Djokovic a logi­que­ment fait les tour des médias présents sur place en accor­dant plusieurs entre­tiens ou interviews.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’est égale­ment prêté à un jeu assez périlleux dans lequel il devait classer cinq des meilleurs joueurs de l’his­toire au sein d’un Top 5 sans connaître l’iden­tité du joueur à l’avance.

Et on peut dire que le clas­se­ment du Serbe a du sens même si certains ne seront pas d’ac­cord sur la place de Roger Federer, posi­tionnée en deuxième posi­tion derrière Rafael Nadal.

When Novak Djokovic blind ranked five tennis players :



1. 🇪🇸 Rafa Nadal

2. 🇨🇭 Roger Federer

3. 🇺🇸 Pete Sampras

4. 🇺🇸 Andre Agassi

5. 🇬🇧 Andy Murray



How did he do ?pic.twitter.com/z8ltNgNFfd https://t.co/I9QbKbk5xF — Swish 🍒 Tennis (@Zwxsh) October 27, 2026

Voici le Top 5 proposé par Novak Djokovic :

1 – Rafael Nadal

2 – Roger Federer

3 – Pete Sampras

4 – Andre Agassi

5 – Andy Murray