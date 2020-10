Quasiment assuré de terminer l’année à la place de numéro 1 mondial d’autant plus que Rafael Nadal n’a pas encore annoncé s’il rejouerai d’ici là, Novak Djokovic fera donc logiquement l’impasse sur le Masters 1000 de Paris sur lequel il est tenant du titre. Le fait que l’ATP ait gelé les points en 2020 lui permettra de conserver ses 1000 points obtenus en 2019.

Une aubaine pour le Serbe qui s’est confié aux médias locaux lors de sa visite des pyramides la vallée de Visoko, en Bosnie : « D’ici la fin de l’année, je jouerai deux autres tournois, à Vienne et à Londres. Je ne suis pas allé à Vienne depuis 15 ans, ce tournoi n’était pas dans mon plan d’origine, mais j’ai vraiment hâte d’y être. Cela a été une saison étrange et j’espère la terminer en premier lieu. C’est mon objectif et j’y travaille », a déclaré Djokovic sur le site du controversé archéologue Semir Osmanagic, où il a passé trois jours.

« J’ai beaucoup joué ces deux derniers mois et demi, et je ne pouvais pas sortir, d’abord à cause des restrictions, puis à cause de règles de quarantaine dans les tournois. Cela m’a assez épuisé mentalement. Ici (ndlr : à Visoko), j’ai pu récupérer. »