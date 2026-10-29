Novak Djokovic faisait son retour en terre suisse, au tournoi de Bâle, qu’il n’avait plus disputé depuis 2009. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Serbe a réussi son retour avec une victoire en trois manches face au Français Ugo Humbert.

Interrogé en confé­rence de presse sur sa rela­tion avec Roger Federer, le Serbe n’a pas mâché ses mots en expli­quant que celle‐ci avait toujours été stric­te­ment profes­sion­nelle, bien loin de la rela­tion entre Rafa et Roger, souvent présentée comme une véri­table amitié. Une proxi­mité qui semble diffi­ci­le­ment compa­tible avec le statut de rival selon Novak Djokovic.

« Ma rela­tion avec Federer a toujours été stric­te­ment profes­sion­nelle. J’ai toujours eu énor­mé­ment de respect pour lui, et c’est encore le cas aujourd’hui, car il a énor­mé­ment apporté à notre sport. Il a ouvert la voie aux jeunes géné­ra­tions et je lui en suis recon­nais­sant. Mais nous n’avons jamais entre­tenu la moindre rela­tion en dehors des courts. En réalité, c’est normal, puisque nous avons toujours été rivaux », a déclaré Novak Djokovic.