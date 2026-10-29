Novak Djokovic faisait son retour en terre suisse, au tournoi de Bâle, qu’il n’avait plus disputé depuis 2009. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Serbe a réussi son retour avec une victoire en trois manches face au Français Ugo Humbert.
Interrogé en conférence de presse sur sa relation avec Roger Federer, le Serbe n’a pas mâché ses mots en expliquant que celle‐ci avait toujours été strictement professionnelle, bien loin de la relation entre Rafa et Roger, souvent présentée comme une véritable amitié. Une proximité qui semble difficilement compatible avec le statut de rival selon Novak Djokovic.
« Ma relation avec Federer a toujours été strictement professionnelle. J’ai toujours eu énormément de respect pour lui, et c’est encore le cas aujourd’hui, car il a énormément apporté à notre sport. Il a ouvert la voie aux jeunes générations et je lui en suis reconnaissant. Mais nous n’avons jamais entretenu la moindre relation en dehors des courts. En réalité, c’est normal, puisque nous avons toujours été rivaux », a déclaré Novak Djokovic.
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 09:05