Alors que l’or­ga­ni­sa­tion du Masters 1000 de Madrid a récem­ment publié une vidéo annon­çant la présence de Novak Djokovic, du 22 avril au 3 mai dans la capi­tale espa­gnole, ce dernier a fina­le­ment déclaré forfait via un message posté sur ses réseaux sociaux.

« Madrid, malheu­reu­se­ment, je ne pourrai pas parti­ciper au Mutua Madrid Open cette année. Je pour­suis ma récu­pé­ra­tion afin de revenir bientôt. Hasta pronto ! », a écrit le Serbe, déjà forfait pour les Masters 1000 de Miami et de Monte‐Carlo à cause d’une bles­sure au niveau de l’épaule.

Madrid, unfor­tu­na­tely I won’t be able to compete @MutuaMadridOpen this year. I’m conti­nuing my reco­very in order to be back soon. Hasta pronto ! — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 17, 2026

La ques­tion est désor­mais de savoir ce que fera l’homme aux 24 titres du Grand Chelem à cinq semaines du début de Roland‐Garros. Est‐ce qu’il s’ali­gnera à Rome du 6 au 17 mai ou préféra‐t‐il reprendre sur un tournoi moins relevé comme sur l’ATP 250 de Genève où il est tenant du titre ? Affaire à suivre…