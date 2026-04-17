Alors que l’organisation du Masters 1000 de Madrid a récemment publié une vidéo annonçant la présence de Novak Djokovic, du 22 avril au 3 mai dans la capitale espagnole, ce dernier a finalement déclaré forfait via un message posté sur ses réseaux sociaux.
« Madrid, malheureusement, je ne pourrai pas participer au Mutua Madrid Open cette année. Je poursuis ma récupération afin de revenir bientôt. Hasta pronto ! », a écrit le Serbe, déjà forfait pour les Masters 1000 de Miami et de Monte‐Carlo à cause d’une blessure au niveau de l’épaule.
Madrid, unfortunately I won’t be able to compete @MutuaMadridOpen this year. I’m continuing my recovery in order to be back soon. Hasta pronto !— Novak Djokovic (@DjokerNole) April 17, 2026
La question est désormais de savoir ce que fera l’homme aux 24 titres du Grand Chelem à cinq semaines du début de Roland‐Garros. Est‐ce qu’il s’alignera à Rome du 6 au 17 mai ou préféra‐t‐il reprendre sur un tournoi moins relevé comme sur l’ATP 250 de Genève où il est tenant du titre ? Affaire à suivre…
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 12:20