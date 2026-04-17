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Djokovic dit « non » et inquiète à cinq semaines de Roland‐Garros

Par
Laurent Trupiano
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Alors que l’or­ga­ni­sa­tion du Masters 1000 de Madrid a récem­ment publié une vidéo annon­çant la présence de Novak Djokovic, du 22 avril au 3 mai dans la capi­tale espa­gnole, ce dernier a fina­le­ment déclaré forfait via un message posté sur ses réseaux sociaux.

« Madrid, malheu­reu­se­ment, je ne pourrai pas parti­ciper au Mutua Madrid Open cette année. Je pour­suis ma récu­pé­ra­tion afin de revenir bientôt. Hasta pronto ! », a écrit le Serbe, déjà forfait pour les Masters 1000 de Miami et de Monte‐Carlo à cause d’une bles­sure au niveau de l’épaule.

La ques­tion est désor­mais de savoir ce que fera l’homme aux 24 titres du Grand Chelem à cinq semaines du début de Roland‐Garros. Est‐ce qu’il s’ali­gnera à Rome du 6 au 17 mai ou préféra‐t‐il reprendre sur un tournoi moins relevé comme sur l’ATP 250 de Genève où il est tenant du titre ? Affaire à suivre…

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 12:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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