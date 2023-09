Après avoir pris la défense de Carlos Alcaraz, visé par quelques critiques en Espagne en raison de sa déci­sion de ne fina­le­ment pas parti­ciper à la phase de groupes de la Coupe Davis cette semaine, Novak Djokovic n’a encore pas tari d’éloges sur le jeune espa­gnol en confé­rence de presse.

« Il est déjà au niveau du Big 3, en termes de tennis, du jeu. Pour les résul­tats, il est dans la bonne direc­tion mais il vient juste de commencer. Ce qu’il a fait à 19,20 ans est déjà incroyable. C’est le plus jeune n°1 de l’his­toire. On peut dire qu’il est spécial, aucun doute là‐dessus. S’il reste en bonne santé, il a une carrière incroyable devant lui. Il est l’un des joueurs les plus impres­sion­nants que j’ai affronté dans ma carrière. C’est un ambas­sa­deur parfait pour notre sport. S’il continue comme ça, il va porter le tennis à l’avenir, c’est certain. »

Des propos qui ne devraient pas laisser insen­sible le prin­cipal intéressé.