Novak Djokovic a accordé un long entretien au New York Times suite à son arrivée dans la Big Apple. Le Serbe a loué une maison près de New York nichée au milieu des arbres et loin de l’agitation. « Avec les arbres et la sérénité, être dans ce genre d’environnement est une bénédiction, a confié le numéro 1 mondial. Et j’en suis reconnaissant car j’ai vu l’hôtel où la majorité des joueurs sont logés. Je ne veux pas paraître arrogant ou quoi que ce soit de ce genre et je sais que l’USTA a fait de son mieux pour fournir un hébergement et tout organiser afin que les joueurs puissent concourir et venir ici, mais c’est difficile pour la plupart des joueurs de ne pas pouvoir ouvrir leur fenêtre et être dans une petite chambre d’un hôtel. »

Le Djoker n’a pas échappé à la question concernant le fiasco de l’Adria Tour où il a contracté le Covid-19 comme d’autres joueurs. « Nous avons essayé de faire quelque chose avec de bonnes intentions, a insisté le numéro 1 mondial. Oui, il y avait certaines étapes qui auraient pu être faites différemment, mais dois-je être blâmé à tout jamais pour avoir fait une erreur ? Je veux dire, si c’est le cas, alors je l’accepterai. Que ce soit juste ou non, dites-le moi, mais je sais que les intentions étaient justes et correctes et si j’avais la chance de refaire l’Adria Tour, je le ferais. »

« C’est comme une chasse aux sorcières. Comment pouvez-vous blâmer un individu pour tout ? »

Lorsque le Serbe est interrogé sur les images de la boite de nuit, il comprend que la scène a pu choquer. Mais sur le fond, il reste fidèle à son point de vue : « Je suis d’accord que les choses auraient pu être faites différemment dans la boite de nuit. Les sponsors ont organisé ça, ils ont invité les joueurs. Nous nous sommes sentis à l’aise. Tout le monde était vraiment heureux et joyeux. Nous avons fait tout ce qu’ils nous ont demandé de faire et nous avons suivi les règles dès le premier jour. Quand quelqu’un d’Australie ou d’Amérique regarde ce qui se passe en Serbie, il se dit : « Oh mon Dieu, mais vous êtes fous ? Que font ces gens ? » Donc je comprends vraiment ce point de vue. Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal pour être honnête. Je suis désolé pour les personnes qui ont été infectées. Est-ce que je me sens coupable des infections en Serbie, en Croatie et dans la région ? Bien sûr que non. C’est comme une chasse aux sorcières. Comment pouvez-vous blâmer un individu pour tout ?«