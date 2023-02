Arrivé à Dubaï où il connaît son parcours poten­tiel, Novak Djokovic s’est assez longue­ment confié au média The National News. Il a notam­ment parlé de sa course aux Grands Chelems avec son son « plus grand rival », Rafael Nadal. Les deux légendes comptent, depuis l’Open d’Australie et le dernier sacre du Serbe, 22 titres chacun.

« Si je termine à égalité avec Nadal ? Je serais satis­fait. J’aimerais avoir plus de Grands Chelems que mon plus grand rival, mais écoutez, quand je devrai arrêter et revenir sur l’his­toire de ma carrière, même si je m’ar­rê­tais ici et qu’il gagnait encore 10 Grands Chelems, je devrais quand même être globa­le­ment satis­fait. Peut‐être qu’il y aura une petite partie de moi qui regret­tera de ne pas en avoir eu plus que lui, mais à la fin, combien de titres suffisent ? Il faut avoir l’es­prit de compé­ti­tion, il faut avoir cette féro­cité, l’ap­proche mentale d’un loup en quelque sorte, avoir faim toujours plus faim, parce que c’est ce qui vous pousse, du moins dans mon cas. Mais en même temps, il y a aussi le temps de faire la part des choses et de se dire, ok ‘wow, on a fait beau­coup de choses’, il faut être fier, il faut être recon­nais­sant pour toutes ces choses, être humble », a expliqué Nole.