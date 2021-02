Mais jus­qu’où iront‐ils ? Ce jeu­di, Novak Djokovic s’est qua­li­fié en ter­ras­sant Aslan Karatsev (6–3, 6–4, 6–2) pour sa 9ème finale à Melbourne Park, la 28ème en Grand Chelem de sa car­rière. Il rejoint ain­si dans la légende un cer­tain Rafael Nadal, et n’a plus en ligne de mire que le record de Roger Federer et ses 31 finales. En tous cas, chez les hommes… Car quelle que soit la domi­na­tion du Djoker, il reste encore loin du record abso­lu de Chris Evert et ses 34 finales de Majeurs.

Le top 10 :