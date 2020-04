Lors d’une interview accordée à Sky Sport, Novak Djokovic a accepté de revenir en arrière et notamment de parler des temps forts de sa carrière. A la surprise générale, le Serbe a avoué qu’à un moment, il a eu l’idée d’arrêter de jouer au tennis : « En 2010, j’ai pleuré après avoir perdu contre Melzer en quarts de finale de Roland Garros. C’était un moment négatif, j’étais très très négatif, j’ai failli quitter le tennis car je ne voyais pas d’issue. J’avais gagné en Australie en 2008, j’étais numéro 3 mondial, mais je n’étais pas content, je savais que je pouvais faire beaucoup mieux mais je n’y arrivais pas. Au final, ce profond moment de solitude m’a permis de me libérer, j’ai oublié la pression et surtout j’ai commencé à jouer de manière plus agressive et par la suite je suis enfin parvenu à battre régulièrement des joueurs comme Nadal et Federer alors que ce n’était pas le cas auparavant. »