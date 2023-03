Officiellement privé du Masters 1000 de Miami malgré les efforts déployés par James Blake, le direc­teur du tournoi, Novak Djokovic, qui prend actuel­le­ment du bon temps en famille à Dubaï, a répondu à quelques ques­tions à l’oc­ca­sion d’une confé­rence sur le capital risque.

Et après avoir reconnu s’être souvent mis en colère au début de sa carrière à cause du fait d’être tombé dans la même géné­ra­tion que Roger Federer et Rafael Nadal, le numéro 2 mondial a cette fois parlé de son prochain séjour aux États‐Unis qui devrait norma­le­ment avoir lieu à l’oc­ca­sion de l’US Open (du 28 août au 10 septembre), sauf nouveau retour­ne­ment de situa­tion concer­nant l’en­trée des étran­gers non‐vaccinés contre le Covid sur le terri­toire US.

« En 2021, lorsque j’ai perdu en finale contre (Daniil) Medvedev, j’ai vécu l’un des meilleurs moments de ma vie avec le public new‐yorkais. J’ai donc vrai­ment envie de jouer là‐bas, j’ai envie d’y être. J’ai eu la chance de remporter ce tournoi à trois reprises et de disputer de nombreuses finales. Et même si j’ai perdu ce match, j’ai reçu beau­coup d’amour et de soutien la part des gens et j’ai envie d’y retourner et de renouer avec le public. C’est quelque chose que j’at­tends avec impa­tience et j’es­père que cela se produira. »