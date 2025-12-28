En pleine préparation de la prochaine saison, Novak Djokovic tape la balle actuellement à Dubaï, en prévision de l’Open d’Australie. Le Serbe tentera de décrocher un onzième titre et surtout 25e Grand Chelem.
Tout comme Jannik Sinner qui a pu compter sur Matteo Berrettini et Simona Halep pendant ses sessions d’entraînement, l’actuel 4e mondial s’appuie lui aussi sur un sparring‐partner de premier choix.
Des vidéos circulent sur la toile du Djoker, en compagnie de Denis Shapovalov.
À noter que la dernière sortie de Nole à Melbourne laisse un goût amer, il jetait l’éponge sur blessure dans le dernier carré contre Alexander Zverev, après avoir cédé le premier set au tie break.
Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 15:52