Djokovic en bonne compa­gnie d’un ancien top 10 à l’entraînement

En pleine prépa­ra­tion de la prochaine saison, Novak Djokovic tape la balle actuel­le­ment à Dubaï, en prévi­sion de l’Open d’Australie. Le Serbe tentera de décro­cher un onzième titre et surtout 25e Grand Chelem. 

Tout comme Jannik Sinner qui a pu compter sur Matteo Berrettini et Simona Halep pendant ses sessions d’en­traî­ne­ment, l’ac­tuel 4e mondial s’ap­puie lui aussi sur un sparring‐partner de premier choix. 

Des vidéos circulent sur la toile du Djoker, en compa­gnie de Denis Shapovalov. 

À noter que la dernière sortie de Nole à Melbourne laisse un goût amer, il jetait l’éponge sur bles­sure dans le dernier carré contre Alexander Zverev, après avoir cédé le premier set au tie break.

Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 15:52

