En pleine prépa­ra­tion de la prochaine saison, Novak Djokovic tape la balle actuel­le­ment à Dubaï, en prévi­sion de l’Open d’Australie. Le Serbe tentera de décro­cher un onzième titre et surtout 25e Grand Chelem.

Tout comme Jannik Sinner qui a pu compter sur Matteo Berrettini et Simona Halep pendant ses sessions d’en­traî­ne­ment, l’ac­tuel 4e mondial s’ap­puie lui aussi sur un sparring‐partner de premier choix.

Des vidéos circulent sur la toile du Djoker, en compa­gnie de Denis Shapovalov.

À noter que la dernière sortie de Nole à Melbourne laisse un goût amer, il jetait l’éponge sur bles­sure dans le dernier carré contre Alexander Zverev, après avoir cédé le premier set au tie break.