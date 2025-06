Selon les infor­ma­tions de la Gazzetta, Novak Djokovic aurait pris la déci­sion de s’ins­taller en Grèce avec sa famille à partir de septembre prochain, après l’US Open.

Si l’on a dans un premier temps évoqué la censure qu’il subit dans son pays en raison de son soutien au mouve­ment étudiant en Serbie, l’homme aux 24 titres vivrait surtout depuis quelques temps à Marbella en Espagne, où il connaî­trait quelques soucis juridiques.

Le média britan­nique Express expli­quait en avril dernier que Novak Djokovic et sa femme, Jelena, avaient été condamnés à plusieurs amendes de quelques milliers d’euros pour avoir entamé des travaux sans les permis nécessaires.

Le couple Djokovic aurait même été contraint de « démolir certaines parties achevées ».

On imagine que la situa­tion le pousse à quitter l’Espagne et à s’ins­taller, non pas à Monaco où il possède égale­ment une rési­dence, mais en Grèce où il trou­vera peut‐être son havre de paix.