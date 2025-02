Novak Djokovic n’a pas du tout apprécié les propos de John McEnroe en direct à la télé­vi­sion lors de son match face à Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’Open d’Australie.

Après lui avoir répondu à deux reprises, une première fois en publiant les résul­tats de son IRM sur Twitter puis par l’in­ter­mé­diaire d’une inter­view, le Serbe en a remis une couche dans des propos rapportés par TennisUpToDate.

« Je ne peux pas dire que c’est le cas de tout le monde, mais j’ai senti qu’un groupe assez impor­tant de personnes pensait que ce n’était pas vrai et que mes bles­sures étaient en fait une sorte de provo­ca­tion de ma part ou pour jouer à des jeux stra­té­giques mentaux avec mes adver­saires. Et je n’au­rais pas réagi si certaines légendes de notre sport n’avaient pas dit cela. Je pense que lorsque certaines choses restent sur les réseaux sociaux, c’est bien, mais lorsque cela s’in­ten­sifie au point que les gens ont un dilemme et remettent simple­ment en ques­tion mon inté­grité et la crédi­bi­lité de ce que j’ai dit. Surtout quand cela vient de personnes qui sont vrai­ment des légendes du sport et qui ont un public de plusieurs millions de personnes qui les écoutent quand ils diffusent les matchs, alors j’ai ressenti le besoin de réagir, de montrer l’en­re­gis­tre­ment de l’IRM. »