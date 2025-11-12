AccueilATPDjokovic en remet une couche sur Sinner : "C'est vraiment bizarre. Quand...
Djokovic en remet une couche sur Sinner : « C’est vrai­ment bizarre. Quand on voit que d’autres sont suspendus des années pour une faute simi­laire et que lui est suspendu trois mois, ce n’est pas juste »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Lors d’une inter­view accordée au jour­na­liste Piers Morgan, lequel lui a présenté ses excuses pour certaines décla­ra­tions passées, Novak Djokovic est notam­ment revenu sur l’af­faire Sinner. Et il n’a pas fait de langue de bois. 

« La façon dont toute cette affaire a été gérée est telle­ment suspecte. Le fait que la suspen­sion survienne entre les tour­nois du Grand Chelem pour qu’il ne rate rien est vrai­ment bizarre. On a entendu telle­ment d’autres joueurs hommes et femmes, dans des situa­tions simi­laires se plaindre que ce trai­te­ment était favo­rable. Je veux le croire, je pense qu’il ne l’a pas fait exprès, mais il est évidem­ment respon­sable. Quand on voit que d’autres sont suspendus des années pour une faute simi­laire et que lui est suspendu trois mois, ce n’est pas juste. Il gère cette tempête média­tique avec beau­coup de matu­rité et de sang‐froid, et je l’en féli­cite. Malgré tout cela, il continue de dominer et jouer très bien. »

Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 08:04

