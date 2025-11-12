Lors d’une interview accordée au journaliste Piers Morgan, lequel lui a présenté ses excuses pour certaines déclarations passées, Novak Djokovic est notamment revenu sur l’affaire Sinner. Et il n’a pas fait de langue de bois.
Novak Djokovic on Jannik Sinner, 'I think he didn't do it on purpose, but, of course he is responsible'
Novak : “When this happened I was shocked honestly. I do think that he didn’t do it on purpose. But the way the whole case was handled is so many red flags.”
Piers Morgan:… pic.twitter.com/dZmAVB4H59
« La façon dont toute cette affaire a été gérée est tellement suspecte. Le fait que la suspension survienne entre les tournois du Grand Chelem pour qu’il ne rate rien est vraiment bizarre. On a entendu tellement d’autres joueurs hommes et femmes, dans des situations similaires se plaindre que ce traitement était favorable. Je veux le croire, je pense qu’il ne l’a pas fait exprès, mais il est évidemment responsable. Quand on voit que d’autres sont suspendus des années pour une faute similaire et que lui est suspendu trois mois, ce n’est pas juste. Il gère cette tempête médiatique avec beaucoup de maturité et de sang‐froid, et je l’en félicite. Malgré tout cela, il continue de dominer et jouer très bien. »
mercredi 12 novembre 2025