Invaincu en 2020, soit 18 victoires de rang (21 en ajoutant celles de la Coupe Davis en novembre dernier), Novak Djokovic réalise un débat de saison au plus que parfait. Une période au cours de laquelle le Serbe compte sept succès de suite sur des membres du Top 10. Aucun joueur n’est arrivé à Indian Wells avec une telle série.

L’incontestable patron du tennis mondial rêve désormais de s’attaquer à la plus longue série de victoires consécutives sur des joueurs du Top 10 : 24 succès de Roger Federer entre 2003 et 2005. Sur la saison 2004, le Suisse avait remporté ses 18 rencontres contre des joueurs du Top 10. Le natif de Belgrade en rêve. Il a déjà réalisé une telle série avec 17 matchs remportés consécutivement face à des Top 10 entre 2015 et 2016. La saison est encore longue mais rien ne semble impossible pour le Djoker tant il semble être sur une autre planète…