Si de nombreux tournois ont été annulés à cause de la situation sanitaire, les meilleurs joueurs au monde ont tout de même amassé de grosses sommes d’argent. Le média espagnol établit le top 10 de l’année 2020. Novak Djokovic est en tête avec un total de 6 435 158 dollars de gains en tournoi, grâce notamment à son titre en Australie, à l’ATP Cup, deux Masters 1000 (Cincinnati et Rome) ou encore son sacre à Dubaï. Dominic Thiem accroche la deuxième place avec un peu plus de 6 millions de dollars. L’Autrichien a gagné son premier Grand Chelem, avec une finale en Australie et une finale au Masters. Rafael Nadal se retrouve sur la dernière marche du podium avec la moitié de gains en moins que Thiem.

Dans l’ordre, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Pablo Carreno-Busta, Diego Scwhartzman et Roberto Bautista Agut complètent le top 10.