Novak Djokovic enchaîne les appa­ri­tions sur les plateaux de télé­vi­sion depuis l’avant‐première de son docu­men­taire Un loup dans l’hiver.

Invité hier matin dans l’émis­sion CBS Mornings, le cham­pion serbe est revenu sur l’in­croyable carrière qu’il a bâtie, tout en souli­gnant le rôle essen­tiel joué par son entou­rage le plus proche. Il a notam­ment rendu un vibrant hommage à sa famille, qu’il consi­dère comme le pilier de sa réus­site et de sa longé­vité au plus haut niveau.

Novak Djokovic : “My wife has been a rock. She has been so suppor­tive. I wouldn’t be able to play tennis without her support and her keeping the house­hold toge­ther. She conti­nues to support me to live my dream.” 🥹❤️pic.twitter.com/iyMHhpYLep — Danny (@DjokovicFan_) July 17, 2026

« Ma femme a été un roc. Elle a été si compré­hen­sive. Je ne pour­rais pas jouer au tennis sans son soutien et sans qu’elle main­tienne le foyer uni. Elle continue de me soutenir pour vivre mon rêve » a déclaré Novak Djokovic.