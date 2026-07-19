Accueil ATP

Djokovic encense sa femme, Jelena : « Je ne pour­rais pas jouer au tennis sans son soutien et sans qu’elle main­tienne le foyer uni. Elle continue de me soutenir pour vivre mon rêve »

Par
Antoine Touchard
-
157

Novak Djokovic enchaîne les appa­ri­tions sur les plateaux de télé­vi­sion depuis l’avant‐première de son docu­men­taire Un loup dans l’hiver.

Invité hier matin dans l’émis­sion CBS Mornings, le cham­pion serbe est revenu sur l’in­croyable carrière qu’il a bâtie, tout en souli­gnant le rôle essen­tiel joué par son entou­rage le plus proche. Il a notam­ment rendu un vibrant hommage à sa famille, qu’il consi­dère comme le pilier de sa réus­site et de sa longé­vité au plus haut niveau.

« Ma femme a été un roc. Elle a été si compré­hen­sive. Je ne pour­rais pas jouer au tennis sans son soutien et sans qu’elle main­tienne le foyer uni. Elle continue de me soutenir pour vivre mon rêve » a déclaré Novak Djokovic.

Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 08:21

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥