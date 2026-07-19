Novak Djokovic enchaîne les apparitions sur les plateaux de télévision depuis l’avant‐première de son documentaire Un loup dans l’hiver.
Invité hier matin dans l’émission CBS Mornings, le champion serbe est revenu sur l’incroyable carrière qu’il a bâtie, tout en soulignant le rôle essentiel joué par son entourage le plus proche. Il a notamment rendu un vibrant hommage à sa famille, qu’il considère comme le pilier de sa réussite et de sa longévité au plus haut niveau.
« Ma femme a été un roc. Elle a été si compréhensive. Je ne pourrais pas jouer au tennis sans son soutien et sans qu’elle maintienne le foyer uni. Elle continue de me soutenir pour vivre mon rêve » a déclaré Novak Djokovic.
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 08:21