Comme le numéro un mondial Jannik Sinner, Novak Djokovic a choisi de faire l’impasse sur le Masters 1000 de Toronto afin de récupérer et de préparer au mieux le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, l’US Open.
Le Serbe profite de cette parenthèse loin des courts pour passer du temps avec sa famille dans sa région natale. Après un séjour en Serbie, il a notamment été aperçu sur les côtes du Monténégro, aux commandes d’un bateau.
Mais un détail a particulièrement retenu l’attention des fans. Sur le bateau se trouvait un carton de balles de tennis, un indice qui laisse penser que Djokovic n’a pas totalement coupé avec l’entraînement.
De quoi imaginer un retour imminent sur les courts… à moins qu’il n’ait déjà repris sa préparation dans la plus grande discrétion ?
Publié le samedi 1 août 2026 à 12:34