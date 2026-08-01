Comme le numéro un mondial Jannik Sinner, Novak Djokovic a choisi de faire l’im­passe sur le Masters 1000 de Toronto afin de récu­pérer et de préparer au mieux le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, l’US Open.

Le Serbe profite de cette paren­thèse loin des courts pour passer du temps avec sa famille dans sa région natale. Après un séjour en Serbie, il a notam­ment été aperçu sur les côtes du Monténégro, aux commandes d’un bateau.

Mais un détail a parti­cu­liè­re­ment retenu l’at­ten­tion des fans. Sur le bateau se trou­vait un carton de balles de tennis, un indice qui laisse penser que Djokovic n’a pas tota­le­ment coupé avec l’entraînement.

Notice Novak was brin­ging a box of new balls ? Looks like he’s heading off to prac­tice🎾#Djokovic #DjokovicTeam https://t.co/ObWDeJ6p2p pic.twitter.com/9mv6RGbq3I — NovakAnalysis (@NovakAnalysis) August 1, 2026

De quoi imaginer un retour immi­nent sur les courts… à moins qu’il n’ait déjà repris sa prépa­ra­tion dans la plus grande discrétion ?