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Djokovic encore en vacances…mais bientôt de retour à l’en­traî­ne­ment ? Le détail qui intrigue…

Par
Antoine Touchard
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Comme le numéro un mondial Jannik Sinner, Novak Djokovic a choisi de faire l’im­passe sur le Masters 1000 de Toronto afin de récu­pérer et de préparer au mieux le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, l’US Open.

Le Serbe profite de cette paren­thèse loin des courts pour passer du temps avec sa famille dans sa région natale. Après un séjour en Serbie, il a notam­ment été aperçu sur les côtes du Monténégro, aux commandes d’un bateau.

Mais un détail a parti­cu­liè­re­ment retenu l’at­ten­tion des fans. Sur le bateau se trou­vait un carton de balles de tennis, un indice qui laisse penser que Djokovic n’a pas tota­le­ment coupé avec l’entraînement.

De quoi imaginer un retour immi­nent sur les courts… à moins qu’il n’ait déjà repris sa prépa­ra­tion dans la plus grande discrétion ?

Publié le samedi 1 août 2026 à 12:34

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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