AccueilATPDjokovic est affirmatif : "Sinner et Alcaraz sont des joueurs vraiment exceptionnels...
ATP

Djokovic est affir­matif : « Sinner et Alcaraz sont des joueurs vrai­ment excep­tion­nels mais, pour moi, Federer et Nadal sont irremplaçables »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Alors que les compa­rai­sons entre le duo Alcaraz‐Sinner et celui formé autre­fois par Federer et Nadal sont de plus en plus fréquentes, Novak Djokovic, inter­rogé à ce sujet lors de son passage dans une émis­sion serbe, a tenu à tempérer.

Selon lui, ses deux anciens grands rivaux appar­tiennent à une autre catégorie. 

« Ce n’est pas la même chose. Sinner et Alcaraz sont des joueurs vrai­ment excep­tion­nels, hors du commun. Je suis sûr que nous les verrons pendant de nombreuses années encore à la tête du tennis mondial. Mais pour moi, Federer et Nadal sont irrem­pla­çables et une grande partie de moi est partie avec eux. »

Publié le mardi 6 janvier 2026 à 14:09

Article précédent
Rinderknech, après avoir sauvé deux balles de match et sauvé l’hon­neur : « Je ne sais pas si c’était vrai­ment bon, mais c’était vrai­ment diffi­cile, ça c’est sûr »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.