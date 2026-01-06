Alors que les comparaisons entre le duo Alcaraz‐Sinner et celui formé autrefois par Federer et Nadal sont de plus en plus fréquentes, Novak Djokovic, interrogé à ce sujet lors de son passage dans une émission serbe, a tenu à tempérer.
Selon lui, ses deux anciens grands rivaux appartiennent à une autre catégorie.
January 2, 2026
« Ce n’est pas la même chose. Sinner et Alcaraz sont des joueurs vraiment exceptionnels, hors du commun. Je suis sûr que nous les verrons pendant de nombreuses années encore à la tête du tennis mondial. Mais pour moi, Federer et Nadal sont irremplaçables et une grande partie de moi est partie avec eux. »
Publié le mardi 6 janvier 2026 à 14:09