Alors que les compa­rai­sons entre le duo Alcaraz‐Sinner et celui formé autre­fois par Federer et Nadal sont de plus en plus fréquentes, Novak Djokovic, inter­rogé à ce sujet lors de son passage dans une émis­sion serbe, a tenu à tempérer.

Selon lui, ses deux anciens grands rivaux appar­tiennent à une autre catégorie.

« Ce n’est pas la même chose. Sinner et Alcaraz sont des joueurs vrai­ment excep­tion­nels, hors du commun. Je suis sûr que nous les verrons pendant de nombreuses années encore à la tête du tennis mondial. Mais pour moi, Federer et Nadal sont irrem­pla­çables et une grande partie de moi est partie avec eux. »