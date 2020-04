Logiquement, l’ATP a confirmé que le compteur des semaines de Novak Djokovic en tant que numéro 1 resterait bloqué à 282. Avec le gel du classement imposé par la crise liée au coronavirus, cela est tout à fait logique et dans l’esprit du jeu. Le Serbe est donc stoppé à quatre unités de Pete Sampras (286) et à vingt-huit (six mois et demi) de Roger Federer, qui détient le record avec 310 semaines.

Maintenant la vraie inconnue lors de cette saison 2020 est bien de savoir combien de semaines de jeu pourront être jouées, plus que de savoir si Nole va pouvoir augmenter son capital même si bien sur les deux choses sont liées.