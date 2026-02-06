Battu en finale de l’Open d’Australie dimanche dernier par Carlos Alcaraz, Novak Djokovic peut‐il remporter un 25e titre du Grand Chelem, à bientôt 39 ans ? Pour le journaliste Benoît Maylin, chroniqueur pour Sans Filet, c’est non !
❌ « Djokovic est foutu ! Il ne gagnera pas de 25e titre du Grand Chelem. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) February 6, 2026
« Je sais que vous allez me sauter dessus, mais Djokovic est foutu. Soyons lucides toutes les planètes de toutes les galaxies étaient alignées pour lui en Australie. J’énumère : miracle en huitièmes de finale Mensik forfait. Miracle encore en quarts, il est à l’agonie avant que Musetti abandonne à 2 sets 0 en sa faveur. Nouveau miracle en demies avec Sinner qui clope de la raquette dès qu’un match dure plus de quatre heures. Et finale, le Vatican préparait la canonisation Novak Djokovic. Alcaraz avait passé 5h30 de folie sur le court contre Zverev. Et même le ciel s’y mettait avec un 19° tout frais. Mais malgré tout ça, Djokovic n’a pas tenu. Quoi qu’on dise, qu’elles que soient les prières, il a 38 bien tassés. Personne n’a jamais gagné un Grand Chelem à cet âge. Le plus vieux, c’est Kan Rosewall à 37 ans et je vous parle de 1972, il y a plus d’un demi‐siècle, quand trois des tournois du Grand Chelem se jouaient sur gazon. Et même si pour garder sa motivation, Novak s’oblige à rester convaincu qu’il peut le faire, Djokovic ne gagnera pas plus de tournoi au meilleur des cinq sets, c’est impossible. C’est injouable. Djokovic est foutu, il ne gagnera pas un 25e titre du Grand Chelem. »
Publié le vendredi 6 février 2026 à 17:28