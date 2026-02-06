AccueilATP"Djokovic est foutu, il ne gagnera pas de 25e titre du Grand...
« Djokovic est foutu, il ne gagnera pas de 25e titre du Grand Chelem. Il ne peut plus remporter de tournoi au meilleur des cinq sets, c’est impos­sible », assure Benoît Maylin

Par Baptiste Mulatier

Battu en finale de l’Open d’Australie dimanche dernier par Carlos Alcaraz, Novak Djokovic peut‐il remporter un 25e titre du Grand Chelem, à bientôt 39 ans ? Pour le jour­na­liste Benoît Maylin, chro­ni­queur pour Sans Filet, c’est non !

« Je sais que vous allez me sauter dessus, mais Djokovic est foutu. Soyons lucides toutes les planètes de toutes les galaxies étaient alignées pour lui en Australie. J’énumère : miracle en huitièmes de finale Mensik forfait. Miracle encore en quarts, il est à l’agonie avant que Musetti aban­donne à 2 sets 0 en sa faveur. Nouveau miracle en demies avec Sinner qui clope de la raquette dès qu’un match dure plus de quatre heures. Et finale, le Vatican prépa­rait la cano­ni­sa­tion Novak Djokovic. Alcaraz avait passé 5h30 de folie sur le court contre Zverev. Et même le ciel s’y mettait avec un 19° tout frais. Mais malgré tout ça, Djokovic n’a pas tenu. Quoi qu’on dise, qu’elles que soient les prières, il a 38 bien tassés. Personne n’a jamais gagné un Grand Chelem à cet âge. Le plus vieux, c’est Kan Rosewall à 37 ans et je vous parle de 1972, il y a plus d’un demi‐siècle, quand trois des tour­nois du Grand Chelem se jouaient sur gazon. Et même si pour garder sa moti­va­tion, Novak s’oblige à rester convaincu qu’il peut le faire, Djokovic ne gagnera pas plus de tournoi au meilleur des cinq sets, c’est impos­sible. C’est injouable. Djokovic est foutu, il ne gagnera pas un 25e titre du Grand Chelem. »

Publié le vendredi 6 février 2026 à 17:28

