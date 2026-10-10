Après son titre et son fabuleux parcours à Pékin, où il avait notamment écarté le futur numéro un mondial Alexander Zverev, Novak Djokovic faisait évidemment partie des grands prétendants au titre à Shanghai.
Malheureusement, face à Hubert Hurkacz hier, on a rapidement compris que ce n’était pas un grand jour pour le Djoker. Visiblement tendu et fatigué, le Serbe n’a jamais vraiment réussi à développer son meilleur tennis. On a même cru, à l’issue du premier set, qu’il allait jeter l’éponge. Mais par respect pour son adversaire, il est allé au bout de la rencontre, sans toutefois parvenir à véritablement se battre comme il en a l’habitude.
Interrogé après cette rencontre assez étrange, Djokovic semblait avoir retrouvé son calme et sa sérénité. Loin de s’apitoyer sur son sort, le champion aux 24 titres du Grand Chelem a préféré rappeler à quel point il était heureux de pouvoir continuer à vivre son rêve d’enfant.
« J’ai la chance de faire ce que j’aime et d’y réussir. J’aime le tennis depuis mes quatre ans, donc je vis encore le rêve de mon enfance. Cela, et être le père de deux magnifiques anges. »
Une belle déclaration du Serbe qui, malgré les années et les difficultés, semble toujours aussi reconnaissant envers ce sport qui lui a tant donné…
Publié le samedi 10 octobre 2026 à 10:40