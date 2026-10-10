Après son titre et son fabu­leux parcours à Pékin, où il avait notam­ment écarté le futur numéro un mondial Alexander Zverev, Novak Djokovic faisait évidem­ment partie des grands préten­dants au titre à Shanghai.

Malheureusement, face à Hubert Hurkacz hier, on a rapi­de­ment compris que ce n’était pas un grand jour pour le Djoker. Visiblement tendu et fatigué, le Serbe n’a jamais vrai­ment réussi à déve­lopper son meilleur tennis. On a même cru, à l’issue du premier set, qu’il allait jeter l’éponge. Mais par respect pour son adver­saire, il est allé au bout de la rencontre, sans toute­fois parvenir à véri­ta­ble­ment se battre comme il en a l’habitude.

Interrogé après cette rencontre assez étrange, Djokovic semblait avoir retrouvé son calme et sa séré­nité. Loin de s’api­toyer sur son sort, le cham­pion aux 24 titres du Grand Chelem a préféré rappeler à quel point il était heureux de pouvoir conti­nuer à vivre son rêve d’enfant.

« J’ai la chance de faire ce que j’aime et d’y réussir. J’aime le tennis depuis mes quatre ans, donc je vis encore le rêve de mon enfance. Cela, et être le père de deux magni­fiques anges. »

Une belle décla­ra­tion du Serbe qui, malgré les années et les diffi­cultés, semble toujours aussi recon­nais­sant envers ce sport qui lui a tant donné…