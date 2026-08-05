Alors que l’absence longue durée de Carlos Alcaraz a fortement réduit l’attrait des fans et des observateurs pour le circuit ATP, plusieurs autres facteurs sont également à pointer du doigt.
Et si le propos de notre confère britannique, Scott Barclay, est volontairement humoristique et un brin provocateur, notamment pour Zverev, il a le mérite de refléter en partie le désintérêt du public pour le circuit actuel.
Djokovic’s old, Alcaraz is out of Cincinnati, Draper’s crying on court in Montreal, Zverev’s a major winner…— Scott Barclay (@BarclayCard18) August 4, 2026
Is there actually any good news going on with the ATP Tour at the moment?!
« Djokovic est vieux, Alcaraz forfait à Cincinnati, Draper fond en larmes sur le court à Montréal, Zverev remporte un tournoi du Grand Chelem… Y a‑t‐il vraiment de bonnes nouvelles en ce moment sur le circuit ATP ?! »
Publié le mercredi 5 août 2026 à 17:38