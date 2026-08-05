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« Djokovic est vieux, Alcaraz est forfait à Cincinnati, Zverev remporte un Grand Chelem… Y a‑t‐il vrai­ment de bonnes nouvelles sur le circuit ATP ? », lâche le jour­na­liste Scott Barclay

Par
Thomas S
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Australian Open - Melbourne - 01�22026

Alors que l’ab­sence longue durée de Carlos Alcaraz a forte­ment réduit l’at­trait des fans et des obser­va­teurs pour le circuit ATP, plusieurs autres facteurs sont égale­ment à pointer du doigt.

Et si le propos de notre confère britan­nique, Scott Barclay, est volon­tai­re­ment humo­ris­tique et un brin provo­ca­teur, notam­ment pour Zverev, il a le mérite de refléter en partie le désin­térêt du public pour le circuit actuel. 

« Djokovic est vieux, Alcaraz forfait à Cincinnati, Draper fond en larmes sur le court à Montréal, Zverev remporte un tournoi du Grand Chelem… Y a‑t‐il vrai­ment de bonnes nouvelles en ce moment sur le circuit ATP ?! »

Publié le mercredi 5 août 2026 à 17:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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