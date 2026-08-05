Alors que l’ab­sence longue durée de Carlos Alcaraz a forte­ment réduit l’at­trait des fans et des obser­va­teurs pour le circuit ATP, plusieurs autres facteurs sont égale­ment à pointer du doigt.

Et si le propos de notre confère britan­nique, Scott Barclay, est volon­tai­re­ment humo­ris­tique et un brin provo­ca­teur, notam­ment pour Zverev, il a le mérite de refléter en partie le désin­térêt du public pour le circuit actuel.

Djokovic’s old, Alcaraz is out of Cincinnati, Draper’s crying on court in Montreal, Zverev’s a major winner…

Is there actually any good news going on with the ATP Tour at the moment?! — Scott Barclay (@BarclayCard18) August 4, 2026

« Djokovic est vieux, Alcaraz forfait à Cincinnati, Draper fond en larmes sur le court à Montréal, Zverev remporte un tournoi du Grand Chelem… Y a‑t‐il vrai­ment de bonnes nouvelles en ce moment sur le circuit ATP ?! »