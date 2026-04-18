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Djokovic et Alcaraz blessés et dans le doute, Sinner envoie un message fort

Par
Thomas S
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 12/04/2026 - Finale Alcaraz Sinner -

Jannik Sinner traverse sans doute l’une des meilleures périodes de sa carrière.

Vainqueur de trois tour­nois d’af­filée, sur les Masters 1000 d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo, avec en point d’orgue une victoire en finale du dernier face à son grand rival, Carlos Alcaraz, le nouveau numéro 1 mondial ne compte cepen­dant pas s’ar­rêter en si bon chemin. 

Particulièrement discret sur les réseaux sociaux, l’Italien a envoyé un message on ne peut plus clair alors qu’il a visi­ble­ment repris l’en­traî­ne­ment sur les courts de son dernier sacre en date, à Monaco. 

« Le travail ne s’ar­rête pas », a écrit Sinner à quelques jours du début du Masters 1000 de Madrid où Novak Djokovic et Carlos Alcaraz ont d’ores et déjà déclaré forfait. 

Un message plutôt rassu­rant pour l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi madri­lène qui redoute plus que tout un retrait de l’ac­tuel meilleur joueur du monde. 

Publié le samedi 18 avril 2026 à 17:26

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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