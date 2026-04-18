Jannik Sinner traverse sans doute l’une des meilleures périodes de sa carrière.
Vainqueur de trois tournois d’affilée, sur les Masters 1000 d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo, avec en point d’orgue une victoire en finale du dernier face à son grand rival, Carlos Alcaraz, le nouveau numéro 1 mondial ne compte cependant pas s’arrêter en si bon chemin.
Particulièrement discret sur les réseaux sociaux, l’Italien a envoyé un message on ne peut plus clair alors qu’il a visiblement repris l’entraînement sur les courts de son dernier sacre en date, à Monaco.
« Le travail ne s’arrête pas », a écrit Sinner à quelques jours du début du Masters 1000 de Madrid où Novak Djokovic et Carlos Alcaraz ont d’ores et déjà déclaré forfait.
The work doesn’t stop 💪🏻🎾 pic.twitter.com/WQSCqjgyco— Jannik Sinner (@janniksin) April 18, 2026
Un message plutôt rassurant pour l’organisation du tournoi madrilène qui redoute plus que tout un retrait de l’actuel meilleur joueur du monde.
Publié le samedi 18 avril 2026 à 17:26