Jannik Sinner traverse sans doute l’une des meilleures périodes de sa carrière.

Vainqueur de trois tour­nois d’af­filée, sur les Masters 1000 d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo, avec en point d’orgue une victoire en finale du dernier face à son grand rival, Carlos Alcaraz, le nouveau numéro 1 mondial ne compte cepen­dant pas s’ar­rêter en si bon chemin.

Particulièrement discret sur les réseaux sociaux, l’Italien a envoyé un message on ne peut plus clair alors qu’il a visi­ble­ment repris l’en­traî­ne­ment sur les courts de son dernier sacre en date, à Monaco.

« Le travail ne s’ar­rête pas », a écrit Sinner à quelques jours du début du Masters 1000 de Madrid où Novak Djokovic et Carlos Alcaraz ont d’ores et déjà déclaré forfait.

The work doesn’t stop 💪🏻🎾 pic.twitter.com/WQSCqjgyco — Jannik Sinner (@janniksin) April 18, 2026

Un message plutôt rassu­rant pour l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi madri­lène qui redoute plus que tout un retrait de l’ac­tuel meilleur joueur du monde.