C’est la grosse infor­ma­tion de la journée. Après six petits mois de colla­bo­ra­tion, Novak Djokovic et Andy Murray ne travaillent plus ensemble.

S’il est diffi­cile de savoir préci­sé­ment lequel des deux a décidé de mettre fin à cette asso­cia­tion, cette dernière n’aura en tout cas pas été un franc succès avec seule­ment une finale sur le Masters 1000 de Miami.

Visiblement surpris par cette déci­sion, notre confrère Benoît Maylin a expliqué que cela pouvait révéler un réel manque d’envie de la part du joueur serbe.

💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣Djokovic et Murray, c’est fini !

Alors là. Suis sur le cul.

Doit‐on en conclure que Djokovic n’a plus envie ?

C’est en tout cas le message que cette fin de colla­bo­ra­tion envoie. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 13, 2025

« Djokovic et Murray, c’est fini ! Alors là, je suis sur le cul. Doit‐on en conclure que Novak n’a plus envie ? C’est en tout cas le message que cette fin de colla­bo­ra­tion envoie », a écrit Maylin sur son compte Twitter.