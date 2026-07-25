Suite aux forfaits de dernière minute de Novak Djokovic et Jannik Sinner, l’intérêt du Masters 1000 de Montréal en pâtira forcément. À ce sujet, l’organisation n’a pas tardé à réagir.
Valérie Tétreault, vice‐présidente des communications à Tennis Canada, a notamment pointé du doigt la refonte des Masters 1000, passés d’un format sur une semaine, à douze jours. Le sujet est devenu un véritable serpent de mer sur le circuit.
« Nous sommes bien sûr très déçus que Jannik et Novak ne se joignent pas à nous à Montréal cette année, d’autant plus qu’ils s’étaient également retirés du tournoi de Toronto l’année dernière. Nous respectons leurs décisions et comprenons qu’avec un calendrier aussi chargé, la santé des joueurs doit rester la priorité. Cela dit, nous pensons que la fréquence de ces forfaits de dernière minute ces dernières années soulève une question plus large pour notre sport. Les tournois Masters 1 000 comptent parmi les plus importants du circuit et les fans s’attendent, à juste titre, à voir s’affronter les meilleurs joueurs du monde », a commenté l’ancienne 112e joueuse mondiale, dans des propos relayés par Ubitennis.
Publié le samedi 25 juillet 2026 à 11:26