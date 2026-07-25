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Djokovic et Sinner forfaits, le Canada enrage : « Nous respec­tons leur déci­sion, mais la fréquence de ces forfaits de dernière minute ces dernières années soulève une ques­tion plus large pour notre sport »

Par
Jean Muller
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Suite aux forfaits de dernière minute de Novak Djokovic et Jannik Sinner, l’in­térêt du Masters 1000 de Montréal en pâtira forcé­ment. À ce sujet, l’or­ga­ni­sa­tion n’a pas tardé à réagir. 

Valérie Tétreault, vice‐présidente des commu­ni­ca­tions à Tennis Canada, a notam­ment pointé du doigt la refonte des Masters 1000, passés d’un format sur une semaine, à douze jours. Le sujet est devenu un véri­table serpent de mer sur le circuit.

« Nous sommes bien sûr très déçus que Jannik et Novak ne se joignent pas à nous à Montréal cette année, d’autant plus qu’ils s’étaient égale­ment retirés du tournoi de Toronto l’année dernière. Nous respec­tons leurs déci­sions et compre­nons qu’avec un calen­drier aussi chargé, la santé des joueurs doit rester la prio­rité. Cela dit, nous pensons que la fréquence de ces forfaits de dernière minute ces dernières années soulève une ques­tion plus large pour notre sport. Les tour­nois Masters 1 000 comptent parmi les plus impor­tants du circuit et les fans s’attendent, à juste titre, à voir s’affronter les meilleurs joueurs du monde », a commenté l’an­cienne 112e joueuse mondiale, dans des propos relayés par Ubitennis.

Publié le samedi 25 juillet 2026 à 11:26

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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