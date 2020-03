Il y a toujours une logique médiatique quand le Big 3 s’exprime. Après Roger Federer et Rafael Nadal, c’est au tour de Novak Djokovic. Plutôt qu’une vidéo, le Serbe a écrit un long texte. On vous le livre dans son intégralité.

« Je prie pour votre santé et votre guérison. Que Dieu puisse guérir vos blessures, qu’elles soient physiques, mentales ou spirituelles. Qu’il puisse vous donner santé, énergie et joie. C’est un moment très difficile. Je vous apporte mon total soutien et vous envoie mes prières. Restez chez vous s’il vous plait et aidez les soignants à guérir toutes les personnes malades et dans le besoin. Ne les laissons pas seuls en ces temps difficiles, ils le sont déjà bien assez. Tout est question de perspective. Nous vivons dans un monde où tout va vite, où tout est constamment en mouvement. Nous nous arrêtons rarement pour contempler nos vies. Nous sommes toujours dans cette idée où nous avons toujours besoin d’être autre part et de faire quelque chose de productif. Je sais tout de ce qu’est la productivité et la proactivité mais nous ne devons pas oublier cette idée de paix et de connaissance de soi, celle de notre essence véritable. C’est le moment de rester ensemble et uni. Essayons vraiment de passer du temps à la maison, avec notre famille et de profiter des petites choses de la vie. Essayons de rire, d’aimer, de manger sain, de jouer de la musique, de chanter, de danser, de rire, d’écrire, de s’entrainer, de bien dormir, de réfléchir, de bien penser…C’est une grande opportunité de faire tout cela. Etre à la maison ne va pas seulement ralentir la propagation du virus mais cela nous donne aussi l’opportunité de vraiment se centrer sur nos émotions et d’autres activités spitirituelles qui ont longtemps été écartées et ignorées. Nous avons maintenant besoin de creuser afin de régénérer à tous les niveaux notre être. Ce n’est que comme ça que nous serons capable de nous élever et d’aider notre planète à guérir plus rapidement. Veuillez, s’il vous plait, vous occuper des gens et de la nature comme vous pourriez vous occupez de vous même. Que Dieu vous bénisse tous. Nous serons plus forts et plus unis, j’en suis sûr. »