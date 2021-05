En rempor­tant son 1er tour à Belgrade, Novak Djokovic rejoint un certain Guillermo Vilas en nombre de victoires dans une carrière avec 951 succès. Evidemment, Nole était satis­fait de cette perfor­mance : « Avec cette victoire, j’ai réussi à mettre mon nom dans un nouveau livre de « docu­ments histo­riques ». Évidemment, être dans la même posi­tion que Vilas et les légendes de notre sport est plus que satis­fai­sant et cela me rend très heureux. Cela m’ins­pire égale­ment pour conti­nuer à être perfor­mant. Bien que ce ne soit pas ma prio­rité, je sais que c’est aussi la consé­quence de tout le travail que l’on accompli au cours de l’année. Je vais essayer de conti­nuer à grimper dans ce classement »

Most Wins in Open Era (since 1968)

1 @JimmyConnors 1,274

2 @RogerFederer 1,243

3 Ivan Lendl 1,068

4 @RafaelNadal 1,022

5T @DjokerNole 951 (Tied Vilas with #BelgradeOpen win today)

5T @GuilleVilasOK 951

7 Ilie Nastase 905

8 John McEnroe 883

9 @AndreAgassi 870

10 Stefan Edberg 801 — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) May 25, 2021