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Djokovic fait durer le suspense : « Je ne suis pas encore sûr de pouvoir jouer »

Par
Laurent Trupiano
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Présent ce jeudi soir pour assister à un match de basket de l’Euroligue entre le Real de Madrid et l’Etoile Rouge de Belgrade, Novak Djokovic a bien voulu lâcher quelques mots au media Movistar présent pour couvrir le match.

« J’espère pouvoir parti­ciper au tournoi de Madrid. J’ai quelques problèmes physiques et je ne suis pas encore sûr de pouvoir jouer, mais je vais essayer », a déclaré le Serbe qui entre­tient donc le suspens au sujet de sa parti­ci­pa­tion au Masters 1000 orga­nisé à la Caja Magica.

S’il venait à parti­ciper, ce serait sa 14e parti­ci­pa­tion. Son bilan à Madrid est très favo­rable avec 30 victoires pour 10 défaites sachant qu’il a soulevé le trophées trois fois (2011, 2016, 2019).

Si le Serbe ne peut s’ali­gner, il ne lui restera plus que Rome, voire Genève, pour se préparer pour Roland‐Garros.

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 08:10

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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