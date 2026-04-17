Présent ce jeudi soir pour assister à un match de basket de l’Euroligue entre le Real de Madrid et l’Etoile Rouge de Belgrade, Novak Djokovic a bien voulu lâcher quelques mots au media Movistar présent pour couvrir le match.

« J’espère pouvoir parti­ciper au tournoi de Madrid. J’ai quelques problèmes physiques et je ne suis pas encore sûr de pouvoir jouer, mais je vais essayer », a déclaré le Serbe qui entre­tient donc le suspens au sujet de sa parti­ci­pa­tion au Masters 1000 orga­nisé à la Caja Magica.

S’il venait à parti­ciper, ce serait sa 14e parti­ci­pa­tion. Son bilan à Madrid est très favo­rable avec 30 victoires pour 10 défaites sachant qu’il a soulevé le trophées trois fois (2011, 2016, 2019).

Si le Serbe ne peut s’ali­gner, il ne lui restera plus que Rome, voire Genève, pour se préparer pour Roland‐Garros.