Présent ce jeudi soir pour assister à un match de basket de l’Euroligue entre le Real de Madrid et l’Etoile Rouge de Belgrade, Novak Djokovic a bien voulu lâcher quelques mots au media Movistar présent pour couvrir le match.
« J’espère pouvoir participer au tournoi de Madrid. J’ai quelques problèmes physiques et je ne suis pas encore sûr de pouvoir jouer, mais je vais essayer », a déclaré le Serbe qui entretient donc le suspens au sujet de sa participation au Masters 1000 organisé à la Caja Magica.
S’il venait à participer, ce serait sa 14e participation. Son bilan à Madrid est très favorable avec 30 victoires pour 10 défaites sachant qu’il a soulevé le trophées trois fois (2011, 2016, 2019).
Si le Serbe ne peut s’aligner, il ne lui restera plus que Rome, voire Genève, pour se préparer pour Roland‐Garros.
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 08:10