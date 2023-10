Interrogé par le site serbe Sportal sur le sujet brulant du moment concer­nant les nombreuses plaintes des joueurs à propos de la qualité des balles, balles qui pour­raient être à l’ori­gine de nombreuses bles­sures sur le circuit, Novak Djokovic a fait part de son indi­gna­tion alors que l’ATP n’a même pas daigné répondre ou publier un simple commu­niqué à ce sujet.

« Je n’ai vu aucune décla­ra­tion de l’ATP concer­nant les plaintes des joueurs, et ce sont des choses qui me sont incom­pré­hen­sibles. Quand vous avez des joueurs de tennis de haut niveau qui essaient de vous inter­peller publi­que­ment en vous disant : ‘Hé, parlons de ce sujet !’, vous devez faire une décla­ra­tion, vous adresser à eux, dire : ‘D’accord, nous compre­nons, asseyons‐nous autour de la table, parlons‐en !’ Il devrait exister un processus dans lequel des ques­tions sont posées aux joueurs et des réponses sont recher­chées auprès d’un groupe plus large de joueurs, d’une centaine de joueurs, pour voir ce que chacun pense, pour voir le consensus. Il devrait y avoir une certaine réac­tion, je ne comprends pas pour­quoi il y a un silence de leur côté. J’espère qu’ils se rendront compte qu’il doit simple­ment y avoir une commu­ni­ca­tion directe. De plus, il devrait être annoncé publi­que­ment qu’ils ont reçu cette infor­ma­tion et qu’ils trou­ve­ront une solu­tion, dans le sens où ils verront comment trouver une solu­tion accep­table. Le silence ne chan­gera rien. »