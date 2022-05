En confé­rence de presse après son sacre à Rome, Novak Djokovic a comparé les riva­lités qu’il a entre­te­nues tout au long de sa carrière avec Roger Federer et Rafael Nadal. Le numéro 1 mondial place celle avec l’Espagnol un cran au‐dessus.

« Federer et Nadal ont toujours été là, mais mon plus grand adver­saire au cours de ma carrière est Rafa. J’ai grandi en tant que joueur parce qu’il m’a poussé à le faire », a déclaré honnê­te­ment Nole, avant d’an­noncer la couleur pour les années à venir. « Je ne me sens pas proche de la fin de ma carrière, l’âge n’est qu’un chiffre ».